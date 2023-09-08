Правоохранители задержали стрелявшего в участника СВО в Батайске

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

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Ростовские силовики задержали и допросили мужчину, устроившего стрельбу в парке Батайска 3 сентября, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

«На основании полученных следствием доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений)», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного решается вопрос о заключении под стражу, добавили в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в городском парке Батайска. Причиной ссоры якобы стало участие мужчины в боевых действиях в зоне СВО. Словесная перепалка переросла в драку.

Один из участников конфликта достал травматический пистолет и начал стрелять в вернувшегося из зоны СВО военнослужащего. Всего было произведено 12 выстрелов. После инцидента мужчина скрылся. Пострадавший от госпитализации отказался. Личность стрелявшего установлена - это 28-летний местный житель.