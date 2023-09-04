После стрельбы в участника СВО под Ростовом возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено после стрельбы в кафе в Батайске под Ростовом-на-Дону. Пострадавшим оказался участник спецоперации, в которого 12 раз выстрелили из травматического оружия. Расследование дела региональные власти взяли под личный контроль, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», - написал Голубев.

Как сообщили ранее в региональном главке МВД, конфликт разгорелся в половине третьего ночи. Причиной ссоры якобы стало участие молодого человека в боевых действиях в зоне СВО. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе конфликта неизвестный достал оружие и произвел 12 выстрелов, после чего скрылся. Пострадавший от госпитализации отказался, ведутся поиски злоумышленника.

Ранее стало известно о задержании мужчины, который причастен к избиению участников СВО в Забайкальском крае. Напомним, в селе Нерчинский Завод в Забайкалье в кафе, где отдыхали две компании, произошла драка. Конфликт произошел между местными жителями и участниками спецоперации, каждый из которых потерял по ноге.