Два человека погибли в мощнейшем за сто лет наводнении в Гонконге

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В результате наводнений в Гонконге вследствие сильнейших с 1884 года ливней погибли два человека, более 100 жителей пострадали. Об этом сообщили в газете South China Morning Post со ссылкой на местную полицию.

«Прогнозируемость осадков нельзя сравнивать с прогнозируемостью тайфуна. Мы так же хотим точно контролировать ситуацию, но нам это очень сложно сделать, и поэтому мы не можем заранее информировать жителей», - объяснил главный секретарь администрации Гонконга Эрик Чан.

Из-за наводнения затопило жилые дома, торговые центры, автомобили на парковках и станции метро. Власти приняли решение временно приостановить работу учебных заведений в Гонконге и поручили работодателям принять необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников.

В начале сентября также передавали о мощных ливнях в Стамбуле. Затопленными оказались станции метро, жилые дома и другие сооружения. Сообщается о двух погибших и пяти госпитализированных.