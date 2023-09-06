Двое погибших и затопленные дома: ливень вызвал мощное наводнение в Стамбуле

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Несколько человек погибли из-за масштабных наводнений в Греции, Болгарии и Турции. Россиян, по последним данным, среди жертв нет. Из-за ливней «плывут» десятки городов. В их числе оказался и Стамбул. Вода повсюду.

«Мы приехали после звонка наших соседей. В нашем магазине вода доходила до потолка. Мы ничего не могли сделать», - говорит владелец одной из торговых точек.

Потоки воды переворачивали даже машины. Были затоплены станции метро и различные сооружения. Эпицентр стихии пришелся на пригороды.

Известно о двух погибших и пяти госпитализированных. Исторический центр, где часто останавливаются туристы, наводнение не затронуло.

Власти уже объявили о выплате компенсаций пострадавшим в размере 15 тысяч лир.

Напомним, ранее непогода обрушилась на Приморье. Под воду ушли тысячи жилых домов.