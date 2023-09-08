Армия Работает как артиллерия: экипаж Т-80БВ показал стрельбу с закрытых позиций Экипаж танка Т-80БВ Западного военного округа успешно поражает объекты украинских боевиков, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа (ЗВО) продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление Вооруженных сил РФ на Купянском направлении. Кадры боевой работы танкистов группировки войск «Запад» опубликовало Министерство обороны России. © Минобороны России Точность ведения огня российских бронемашин по украинским боевикам корректируют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Танкистами широко практикуется стрельба с закрытых огневых позиций. Бойцы успешно поражают объекты противника, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. «Танк может работать как артиллерия, то есть с закрытой позиции на дальнем расстоянии. В нашем случае - это от 7 до 9 километров. Преимущество еще в том, что это не прямая наводка, то есть прямого открытого боестолкновения не происходит», - сказал командир танка Т-80БВ с позывным «Козак». Командир бронемашины добавил, что экипаж работает по координатам, по средствам связи бойцам дают корректировку. «Попадаем, результат есть. Бывает скопление техники, скопление живой силы, передвижения каких-то группировок, ДРГ. Это мы уже узнаем потом. Стараемся по приезде на позицию танк как положено маскировать, чтобы нас и сверху дроны не замечали. Все как полагается. Главное - это маскировка, грамотная работа, слаженность экипажа. Ребята дружные, молодцы, друг друга все понимаем, все как единое целое. Техника добрая, как конь: если за ней ухаживать, она тебе отвечает тем же, не подводит, все хорошо», - поделился военнослужащий с позывным «Козак». Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали более двух взводов украинских боевиков на Купянском направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки поразили САУ Krab производства Польши и минометный расчет противника. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика