Армия Армия Армия

Работает как артиллерия: экипаж Т-80БВ показал стрельбу с закрытых позиций

03:00 08.09.2023
Экипаж танка Т-80БВ Западного военного округа успешно поражает объекты украинских боевиков, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа (ЗВО) продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление Вооруженных сил РФ на Купянском направлении. Кадры боевой работы танкистов группировки войск «Запад» опубликовало Министерство обороны России.

© Минобороны России

Точность ведения огня российских бронемашин по украинским боевикам корректируют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Танкистами широко практикуется стрельба с закрытых огневых позиций. Бойцы успешно поражают объекты противника, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

«Танк может работать как артиллерия, то есть с закрытой позиции на дальнем расстоянии. В нашем случае - это от 7 до 9 километров. Преимущество еще в том, что это не прямая наводка, то есть прямого открытого боестолкновения не происходит», - сказал командир танка Т-80БВ с позывным «Козак».

Командир бронемашины добавил, что экипаж работает по координатам, по средствам связи бойцам дают корректировку.

«Попадаем, результат есть. Бывает скопление техники, скопление живой силы, передвижения каких-то группировок, ДРГ. Это мы уже узнаем потом. Стараемся по приезде на позицию танк как положено маскировать, чтобы нас и сверху дроны не замечали. Все как полагается. Главное - это маскировка, грамотная работа, слаженность экипажа. Ребята дружные, молодцы, друг друга все понимаем, все как единое целое. Техника добрая, как конь: если за ней ухаживать, она тебе отвечает тем же, не подводит, все хорошо», - поделился военнослужащий с позывным «Козак».

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали более двух взводов украинских боевиков на Купянском направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки поразили САУ Krab производства Польши и минометный расчет противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
18:25 В стране и мире
Видео
В Москве на Люблинско-Дмитровской линии открыли три новые станции
17:50 В стране и мире
Богомаз: в Брянске возле железнодорожного вокзала упал БПЛА
17:36 В стране и мире
Австрия отказалась выдавать Киеву украинцев призывного возраста
16:37 В стране и мире
Коломойскому предъявили обвинения в завладении миллиардами «Приватбанка»
Популярное
В Москве учителя школы подозревают в распространении закладок с мефедроном
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.