Работает как артиллерия: экипаж Т-80БВ показал стрельбу с закрытых позиций

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Точность ведения огня российских бронемашин по украинским боевикам корректируют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Танкистами широко практикуется стрельба с закрытых огневых позиций. Бойцы успешно поражают объекты противника, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.
«Танк может работать как артиллерия, то есть с закрытой позиции на дальнем расстоянии. В нашем случае - это от 7 до 9 километров. Преимущество еще в том, что это не прямая наводка, то есть прямого открытого боестолкновения не происходит», - сказал командир танка Т-80БВ с позывным «Козак».
Командир бронемашины добавил, что экипаж работает по координатам, по средствам связи бойцам дают корректировку.
«Попадаем, результат есть. Бывает скопление техники, скопление живой силы, передвижения каких-то группировок, ДРГ. Это мы уже узнаем потом. Стараемся по приезде на позицию танк как положено маскировать, чтобы нас и сверху дроны не замечали. Все как полагается. Главное - это маскировка, грамотная работа, слаженность экипажа. Ребята дружные, молодцы, друг друга все понимаем, все как единое целое. Техника добрая, как конь: если за ней ухаживать, она тебе отвечает тем же, не подводит, все хорошо», - поделился военнослужащий с позывным «Козак».
Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали более двух взводов украинских боевиков на Купянском направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки поразили САУ Krab производства Польши и минометный расчет противника.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.