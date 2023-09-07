ВС РФ уничтожили более двух взводов боевиков ВСУ на Купянском направлении

По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы поразили САУ Crab польского производства и минометный расчет противника.

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Российские военнослужащие ликвидировали более двух взводов украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, два пикапа и один разведывательный беспилотный летательный аппарат», - сказал он.

Офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы в районах Новоегорьевки и Ревучего артиллеристы Вооруженных сил России поразили 155-мм САУ Crab производства Польши, а также минометный расчет противника.

Кроме того, в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по позициям и технике украинских националистов. В районе населенного пункта Песчаное экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиационный удар по пункту временной дислокации неприятеля.

Ранее гранатометчики ВС РФ показали, как работают по националистам на Купянском направлении. После получения данных от разведчиков гранатометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили группу украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.