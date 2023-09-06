Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и бронетехнике украинских националистов в зоне спецоперации. Видеокадры боевого применения Су-25 публикует Минобороны России. После выполнения боевых задач, летчики выполнили маневр, после чего выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Выполняем боевые вылеты в зону проведения специальной военной операции. Уничтожаем живую силу и вооружение противника в опорных пунктах, работаем по колоннам, если противник идет в наступление. При подлете к Госгранице снижаемся на предельно малые высоты, выполняем полет по маршруту, выходим на контрольный ориентир, выполняем стрельбу с активным отстрелом инфракрасных патронов для исключения поражения зенитными комплексами противника», - рассказал один из летчиков Су-25.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслуживают самолеты и готовят технику к повторному вылету.

Накануне летчики Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили позиции украинских боевиков. Экипажи несут круглосуточное дежурство и готовы к выполнению поставленных задач в любое время суток и при любой погоде.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.