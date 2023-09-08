По предварительной информации, гореть может склад с холодильным оборудованием.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Склад полыхает на востоке Москвы. По данным столичного главка МЧС, пожар разгорелся на улице Кусковской в районе Новогиреево. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в полночь.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении», - цитирует РИА Новости сообщение столичного главка МЧС России.

К этой минуте горящий склад видно издалека. В небо поднимаются клубы густого черного дыма. На месте работают пожарные подразделения, территория оцеплена. По предварительной информации, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Что послужило причиной возгорания и есть ли пострадавшие - не сообщается.

Ранее на видео попал крупный пожар у нефтебазы в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили о нескольких взрывах. Огромный столб дыма был виден на весь город.