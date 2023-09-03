Крупный пожар у нефтебазы в Петербурге сняли на видео

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У нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар. Огромный столб дыма от пожара виден на весь город. Очевидцы сообщают о звуках взрывов.

По данным МЧС, возгорание произошло в ангаре размером 80 на 10 метров, площадь горения уточняется. Ранг пожара повышен до второго. О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.

В июле в Петербурге загорелся крупный склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров в Калининском районе города. Из здания было эвакуировано семь человек.