В Подмосковье полиция нашла в СНТ 270 кг, предположительно, героина
В Подмосковье силовики изъяли крупную партию наркотиков, подозреваемый к подготовке к сбыту мужчина задержан. Соответствующие кадры показало Министерство внутренних дел России.
Перекрыть крупный канала сбыта запрещенных веществ в области удалось сотрудникам регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России вместе с коллегами из Наро-Фоминска.
Правоохранители нашли в машине, которую злоумышленник оставил на стоянке в СНТ рядом с деревней Любаново, килограммовый пакет с порошком. Было установлено, что это героин.
Далее полицейские осмотрели участок и дом, в котором проживал мужчина. Там они обнаружили 270 килограммов вещества - 214 свертков с порошком и шесть полиэтиленовых пакетов. Предполагается, что найденный наркотик является героином. В настоящий момент проходят соответствующие экспертизы.
Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого гражданина одной из республик Средней Азии заключили под стражу.
Ранее в Ленобласти таможенникам удалось обнаружить и изъять партию гашиша на 2 миллиарда рублей.