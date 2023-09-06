В Подмосковье полиция нашла в СНТ 270 кг, предположительно, героина

Подозреваемого мужчину, в доме которого нашли вещества, заключили под стражу.

© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

В Подмосковье силовики изъяли крупную партию наркотиков, подозреваемый к подготовке к сбыту мужчина задержан. Соответствующие кадры показало Министерство внутренних дел России.

Перекрыть крупный канала сбыта запрещенных веществ в области удалось сотрудникам регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России вместе с коллегами из Наро-Фоминска.

Правоохранители нашли в машине, которую злоумышленник оставил на стоянке в СНТ рядом с деревней Любаново, килограммовый пакет с порошком. Было установлено, что это героин.

Далее полицейские осмотрели участок и дом, в котором проживал мужчина. Там они обнаружили 270 килограммов вещества - 214 свертков с порошком и шесть полиэтиленовых пакетов. Предполагается, что найденный наркотик является героином. В настоящий момент проходят соответствующие экспертизы.

Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого гражданина одной из республик Средней Азии заключили под стражу.

Ранее в Ленобласти таможенникам удалось обнаружить и изъять партию гашиша на 2 миллиарда рублей.