Памятники легендарному «Медведю» и его разведчикам открыли на Саур-Могиле в ДНР

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На кургане Саур-Могила в ДНР открыли вторую очередь мемориалов, посвященных современным героям Донбасса. Торжественное мероприятие приурочили к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. На месте работал корреспондент «Звезды».

Продолжается возрождение уникальных мест памяти и гордости нашей страны, отметил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Если в прошлом году на Саур-Могиле в основном был восстановлен исторический монумент, хотя к героям Великой Отечественной войны добавились герои восьмилетней войны на Донбассе, сегодня добавились еще два очень важных монумента», - сказал он.

У подножия мемориала теперь два новых монумента - памятники разведчикам и командиру Олегу Гришину, легендарному «Медведю».

«Подразделение "медведевцев" здесь, на Саур-Могиле, 13 дней удерживало почти в сто раз превосходящие силы противника. Ребята три раза вызывали огонь на себя. К сожалению, многие из них остались на Саур-Могиле, в том числе Олег Гришин», - напомнил Кириенко.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал Саур-Могилу местом силы для жителей Донбасса.

«Мы верны своим предкам, героям Отечественной войны, мы верны своей истории, настоящей истории, мы верны своему языку, мы верны своей земле и действует ровно так, как наши предки 80 лет назад», - подчеркнул он.

О подвигах, связывающих два поколения, напомнил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Он рассказал, как в 2014 году два разведчика-добровольца из Донбасса, одна из которых была 16-летней девушкой, корректировали огонь «медведевцев» - речь идет о «Ноне» и ее боевом напарнике «Гуцуле». Девушка была смертельно ранена в живот, однако, несмотря на это, продолжала еще несколько часов делать свою работу.

«А 80 лет назад один молодой парень 18 лет в составе разведгруппы первым добрался до вершины Саур-Могилы и хотел очень поставить красный флаг, но флага у него с собой не было, поэтому он снял с себя гимнастерку всю в крови, и поднял ее над Саур-Могилой… умерев. История повторяется», - сказал Мединский.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной освобождения Донбасса. Он отметил подлинный героизм, самоотверженность и многотрудный путь, пройденный защитниками Донбасса.