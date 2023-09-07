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Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления

Анна Назайкина
09:23 07.09.2023
Детеныш успешно насыщается, а затем снова засыпает в объятиях мамы.
© Видео: svetlanaakulova1, Telegram © Фото: svetlanaakulova1, Telegram
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Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала в своем Telegram-канале новые кадры с новорожденным детенышем панды.

На опубликованных кадрах - Диндин кормит своего малыша, который буквально кряхтит от удовольствия.

«Таинство кормления – самое важное и деликатное...Ему (малышу - Прим. ред.) явно хватает молока и он успешно насыщается и снова засыпает затем в объятиях мамы», - написала она.

Акула отметила, что детеныш подрос и теперь стал осваивать за одно кормление сразу два соска, хотя раньше справлялся только с одним.

Ранее стало известно, что впервые в истории нашей страны в Московском зоопарке у больших панд Жуи и Диндин родился детеныш. На днях стало известно, что малыш уже обзавелся черной жилеткой и ежедневно набирает около 30 граммов.

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