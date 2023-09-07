В районе падения дрона в Ростове вводится режим ЧС

По словам губернатора Голубева, там проживает 99 человек, для них будет организовано питание.

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В районе падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону введен режим ЧС, соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС», - написал он.

Глава региона уточнил, что в этом районе проживает 99 человек. Для них организуют питание, также им предложили размещение в маневренном фонде.

Также Голубев заявил, людям, квартиры которых пострадали в результате случившегося, положены выплаты - их оформят после обхода.

Сегодня утром стало известно, что средства ПВО сбили два дрона над Ростовом - один из них упал в центре города.