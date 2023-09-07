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В ФРГ поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок о войне

Анна Назайкина
08:18 07.09.2023
Ранее глава МИД Германии заявила, что страны Европы участвуют в боевых действиях против России.
В ФРГ поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок о войне
© Фото: Alexander Flocke, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Депутат бундестага Штефан Койтер выразил благодарность России за ее правильное отношение к высказываниям министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «войне».

«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — "у нас война с Россией" - не восприняли всерьез», - сказал парламентарий.

Напомним, в январе этого года в ходе заседания ПАСЕ глава МИД Германии заявила о том, что европейские державы участвуют в боевых действиях против России и им следует тратить больше ресурсов на то, чтобы оказывать помощь Украине.

Впоследствии Берлину пришлось оправдываться за слова дипломата и объяснять, что ФРГ - не является стороной конфликта, несмотря на поддержку киевского режима.

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