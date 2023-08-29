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Подоляк заявил, что союзники Зеленского одобряют удары по Крыму

Елизавета Егорова
00:10 29.08.2023
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что западные союзники Украины одобряют атаки на Крым. Кроме того, по его словам, дронов над территорией РФ станет больше.
Подоляк заявил, что союзники Зеленского одобряют удары по Крыму
© Фото: РИА Новости Крым
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Западные союзники Украины всецело одобряют любые атаки на территории России, в том числе поддерживают удары по Крыму. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму», - заявил Подоляк в эфире телеканала Рада.

Советник подчеркнул, что раньше западные союзники были против атак на Крым, однако сейчас пришли к полному консенсусу.

Также Подоляк добавил: число украинских беспилотников на территории РФ будет увеличиваться.

Ранее стало известно, что в ночь на 25 августа в небе над Крымом российские военные сбили сразу 42 вражеских дрона. Средствами РЭБ удалось подавить 33 БПЛА, которые вследствие разбились, еще девять были уничтожены, сообщило Минобороны России.

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