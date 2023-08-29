Подоляк заявил, что союзники Зеленского одобряют удары по Крыму
Западные союзники Украины всецело одобряют любые атаки на территории России, в том числе поддерживают удары по Крыму. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму», - заявил Подоляк в эфире телеканала Рада.
Советник подчеркнул, что раньше западные союзники были против атак на Крым, однако сейчас пришли к полному консенсусу.
Также Подоляк добавил: число украинских беспилотников на территории РФ будет увеличиваться.
Ранее стало известно, что в ночь на 25 августа в небе над Крымом российские военные сбили сразу 42 вражеских дрона. Средствами РЭБ удалось подавить 33 БПЛА, которые вследствие разбились, еще девять были уничтожены, сообщило Минобороны России.