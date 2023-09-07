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Госдеп анонсировал проект с ФРГ для укрепления «дружбы»

Елизавета Кондрикова
07:36 07.09.2023
Американская программа обменов для молодежи предполагает двусторонние поездки для школьников, студентов, профессионалов и членов парламента.
Госдеп анонсировал проект с ФРГ для укрепления «дружбы»
© Фото: unknown, Danita Delimont, Global Look Press
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Бюро по вопросам образования и культуры Госдепартамента США анонсировало запуск программы обмена для молодых людей Соединенных Штатов и Германии с целью содействия улучшению дружеских отношений между двумя странами.

«Благодаря такой работе с молодёжными лидерами, с экспертным сообществом, с самыми выдающимися и талантливыми студентами, они формируют определённую прослойку внутри разных стран из студентов, которые априори лояльны к политике США», - оценил решение заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в интервью RT

Программа подразумевает перекрестные поездки для школьников, студентов, профессионалов и парламентариев, которые должны воодушевить американскую и немецкую молодежь на изучение культуры и общества двух стран. В описании программы отмечают «общую демократическую основу» США и ФРГ.

Финансирование проекта составит более $12,8 млрд, оно включает в себя в том числе оплату авиаперелетов и прочих расходов для десяти конгрессменов, которые примут участие в двухнедельной поездке в Германию для обмена опытом с членами немецкого Бундестага. Это станет дополнительным толчком для усиления американского влияния в этой европейской стране.

В июне этого года в США также положительно оценили тренд развития американо-китайских отношений, президент страны Джо Байден отметил, что они движутся «в правильном направлении».

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