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Росавтодор назвал сроки строительства моста через Лену в Якутии

Максим Крюков
05:12 07.09.2023
В Федеральном дорожном агентстве сообщили, что начало строительства сооружения намечено на 2024 год, а конец - на 2028 год.
Росавтодор назвал сроки строительства моста через Лену в Якутии
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В Якутии строители планируют начать строительство моста через реку Лена в 2024 году, а завершить - в 2028 году. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

«Предполагаемые сроки строительства мостового сооружения через Лену - 2024-2028 годы», - передает сообщение агентства РИА Новости.

На совещании по развитию дальневосточных городов, которое прошло 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что строительство объекта через реку в Восточной Сибири необходимо включить в план экономического развития Якутска и установить сроки окончания его возведения. Глава государства добавил, что нужно также ускорить создание моста через реку Алдан, которая является крупнейшим правым притоком Лены.

В конце августа российский лидер открыл движение по Высокогорскому автомобильному мосту. Сооружение является самым северным мостом и проходит через Енисей в Красноярском крае.

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