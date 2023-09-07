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Гранатометчики показали, как уничтожают боевиков на Купянском направлении

03:00 07.09.2023
После получения данных от разведчиков гранатометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили группу украинских националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы корректировщиков и гранатометчиков мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач на переднем крае линии боевого соприкосновения на Купянском направлении.

После предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотников, были получены данные о наращивании сил противника. Разведчики сообщили о перемещении нескольких вооруженных групп и техники украинских националистов, после чего в бой вступили гранатометчики. Их боевые товарищи в это время прикрывают огнем из стрелкового оружия.

В ходе непродолжительного боестолкновения слаженными действиями мотострелкового подразделения группа украинских боевиков была уничтожена. После нанесения противнику огневого поражения мотострелки меняют позицию, чтобы не попасть под минометный или артиллерийский обстрел со стороны неприятеля.

«После штурмовиков когда зашли, удерживали позиции, наносили огневое поражение. Сейчас мы уже знаем, где враг сидит, знаем, где, что, как, сколько их. Когда первый раз заехали на местность, да, это было тяжело. Было сложно, потому что никто не знал, за каким кустом противник скрывается. Сейчас все уже известно», - рассказал оператор-наводчик с позывным «Гугл», награжденный медалью «За боевые отличия».

Военнослужащий ВС РФ также поделился, что помогает ему при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.

«Теплые воспоминания, теплые слова из дома греют. Просто понимаю, что дело во благо. Мне кажется, мои дети горды мной. Я знаю, что они ждут, они дают мне силы, поддержку, поэтому я уверен в том, что я вернусь, как бы есть смысл. В любом случае мужчина должен защищать свою страну, да и не только страну - любой дом. Это мужчина должен защищать. Это, конечно, надо показывать своим примером», - сказал российский боец.

Ранее расчет «кочующего» «Подноса» показал, как работает по боевикам на Купянском направлении. У расчета 82-мм миномета «Поднос» уходят считанные минуты, чтобы занять позицию, вычислить исходные данные и начать вести огонь по украинским националистам.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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