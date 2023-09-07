Расчет «Гиацинта-С» показал, как работает по боевикам в зоне спецоперации

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт-С» Центрального военного округа (ЦВО) на Краснолиманском направлении.

Артиллеристы группировки войск «Центр» продолжают ежедневно уничтожать опорные пункты и технику вооруженных формирований украинских националистов, поддерживая действия штурмовых подразделений на данном направлении. Бойцы также ведут контрбатарейную борьбу, в ходе которой уже поразили артиллерийские установки западного производства.

«Особенность этой системы - это дальность и точность стрельбы. Она стреляет на 33 км практически. За время проведения СВО ребята сдружились. В основном работа происходит молча, люди понимают с полуслова, каждый знает, что он делает», - рассказал командир орудия с позывным «Рыба».

Корректировка точности огня орудий с применением БПЛА происходит в режиме реального времени, что позволяет уничтожать артиллерийские расчеты и места хранения боеприпасов украинских боевиков минимальным количеством выстрелов.

Ранее гранатометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» показали, как уничтожают украинских националистов на Купянском направлении. После нанесения противнику огневого поражения мотострелки меняют позицию, чтобы не попасть под минометный или артиллерийский обстрел со стороны противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.