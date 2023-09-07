В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Расчет «Гиацинта-С» показал, как работает по боевикам в зоне спецоперации

06:42 07.09.2023
Российские артиллеристы продолжают ежедневно уничтожать опорные пункты и технику противника, поддерживая действия штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт-С» Центрального военного округа (ЦВО) на Краснолиманском направлении.

Артиллеристы группировки войск «Центр» продолжают ежедневно уничтожать опорные пункты и технику вооруженных формирований украинских националистов, поддерживая действия штурмовых подразделений на данном направлении. Бойцы также ведут контрбатарейную борьбу, в ходе которой уже поразили артиллерийские установки западного производства.

«Особенность этой системы - это дальность и точность стрельбы. Она стреляет на 33 км практически. За время проведения СВО ребята сдружились. В основном работа происходит молча, люди понимают с полуслова, каждый знает, что он делает», - рассказал командир орудия с позывным «Рыба».

Корректировка точности огня орудий с применением БПЛА происходит в режиме реального времени, что позволяет уничтожать артиллерийские расчеты и места хранения боеприпасов украинских боевиков минимальным количеством выстрелов.

Ранее гранатометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» показали, как уничтожают украинских националистов на Купянском направлении. После нанесения противнику огневого поражения мотострелки меняют позицию, чтобы не попасть под минометный или артиллерийский обстрел со стороны противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:54 Армия
МО РФ: три БПЛА сбиты над Раменским районом Подмосковья и Ростовской областью
04:11 В стране и мире
Голубев: над Ростовом сработала система ПВО, сбиты два беспилотника
03:12 В стране и мире
Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль
02:41 В стране и мире
Посольство России в США: поставки Киеву снарядов с ураном погубят поколения
00:14 В стране и мире
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open
Популярное
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.