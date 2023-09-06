Богомаз сообщил, что над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолетного типа
В результате произошедшего никто не пострадал, уточнил губернатор.
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Российские военнослужащие сбили украинский дрон самолетного типа над территорией Навлинского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Таким образом, силам противовоздушной обороны удалось пресечь атаку украинских боевиков.
В результате произошедшего никто не пострадал, также нет разрушений, добавил Богомаз.
Губернатор также рассказал, что в настоящий момент на месте работают соответствующие службы.