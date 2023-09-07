Пентагон огласил состав нового пакета военной помощи Киеву на $600 млн

Речь идет о закупках нового вооружения, а не о поставках из запасов Минобороны США.

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США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму $600 млн, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. В него войдут средства ПВО и боеприпасы, передает ТАСС.

Речь идет о закупках нового вооружения, а не о поставках из запасов Минобороны США. В объявленную партию военных поставок Киеву войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды калибра 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования территории.

Кроме того, будут профинансированы услуги технического обеспечения и интеграции систем противовоздушной обороны. По словам Сингх, на все это вооружение и технику еще предстоит заключить контракты.

Накануне США анонсировали общий пакет помощи Украине в $1 млрд. Сообщалось, что $665 млн из них пойдут на военные расходы. Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне побывал на Украине и заявил, что США видят «хороший прогресс», достигнутый киевским режимом в контрнаступлении.