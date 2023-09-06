Расчет «кочующего» «Подноса» показал, как работает по боевикам в зоне СВО

У расчета 82-мм миномета «Поднос» уходят считанные минуты, чтобы занять позицию, вычислить исходные данные и начать вести огонь по националистам.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов «кочующих» 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос» Западного военного округа при выполнении огневых задач на Купянском направлении.

Благодаря габаритам и весу «Подносы» могут транспортироваться в разобранном виде расчетами из четырех военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы миномета составляет 6 километров. Минометные расчеты передвигаются на внедорожниках и выезжают к переднему краю на дальности до 3 километров.

У российских бойцов уходят считанные минуты, чтобы занять позицию, вычислить исходные данные и начать вести огонь по противнику. Благодаря корректировке огня подразделениями беспилотных летательных аппаратов достигается высокая скорость и точность поражения целей. Военнослужащие также ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометы и орудия украинских боевиков.

«"Птичка" если нас увидела, в течение 5-10 минут начинаются прилеты, но мы к этому времени отрабатываем и уходим. И пока, чтобы не сглазить, все хорошо идет», - рассказал командир минометного расчета с позывным «Дикий».

Ранее Минобороны России показало, расчет ПТРК поставил точку в судьбе украинского танка на Запорожском направлении. Превращенный в груду дымящихся обломков танк боевиков больше не будет выезжать на позиции и пытаться попасть в бойцов ВС РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.