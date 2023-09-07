Семь человек госпитализированы из очага сибирской язвы в Воронежской области

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Семь человек отправлены в больницу из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной станции скорой медицинской помощи.

Две женщины и пятеро мужчин госпитализированы в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи №8 в Воронеже. Об их состоянии не сообщается.

В числе заразившихся - механизатор, охранник и скотник, рассказал «Вести Воронеж»‎ заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов. Люди заразились после того как в селе погибли несколько коров. Работники фермы вскрывали одну из них, чтобы установить причину смерти, и порезались.

Ранее стало известно о выявлении в Воронежской области двух новых очагов сибирской язвы. Это здание комплекса молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района и расположенная в 650 метрах западнее территория.

Неблагополучной зоной признали все село, угрожаемой - еще три села в двух районах. Теперь там введут карантин, он будет действовать до 20 декабря.

Всего в регионе было выявлено уже четыре очага этого заболевания.