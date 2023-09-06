Блинкен заявил, что США «видят прогресс» в контрнаступлении ВСУ

Госсекретарь США сказал, что приехал, чтобы продемонстрировать «постоянную и решительную поддержку Украины».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США видят «хороший прогресс», достигнутый киевским режимом в контрнаступлении. Это заявление он сделал на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду, сообщает CNN.

Блинкен снова сказал, что приехал, чтобы продемонстрировать «постоянную и решительную поддержку Украины».

«Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает», - добавил Блинкен.

По его словам, в Вашингтоне хотят убедиться, что у Киева есть все, что нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и в дальнейшем, что Украина обладает сильным сдерживающим фактором и сильной обороноспособностью.

Госсекретарь США добавил, что Штаты намерены «продолжать работать с партнерами, поскольку они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию».

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что ход контрнаступления Украины - «это не пробуксовка, это провал». Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Эрдоганом в Сочи. Путин отметил, что, во всяком случае, картина такова на текущий момент, и выразил надежду, что так будет и дальше.