В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии россиянам

© Фото: РИА Новости, Павел Лисицын

В Госдуму внесен законопроект о выплате россиянам 13-й пенсии перед днем рождения. Его автор - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сообщает «360».

Дополнительная выплата должна равняться ежемесячной пенсии гражданина, говорится в пояснительной записке к проекту. Назначить такую выплату нужно, потому что в пенсионном возрасте день рождения перестает быть праздником по причине неблагополучного финансового положения, объясняет свою инициативу автор.

В пояснительной записке указано, что пожилым людям не по средствам организация праздничного стола или мероприятия и приятный подарок самому себе. 13-ю пенсию предлагают выплачивать всем категориям пенсионеров.

Ранее Минтруд предложил дважды индексировать пенсии в 2025-2026 годах. В результате к 2026 году средний размер пенсии вырастет до 25 690 рублей.