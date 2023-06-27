Минтруд предложил дважды индексировать пенсии в 2025-2026 годах

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Минтруд России предложил индексировать выплаты неработающим пенсионерам дважды в год в 2025-2026 годах.

«Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа», - пишет РБК.

Планируется начать индексацию пенсий с 1 января 2024 года. Тогда размер выплат увеличится на 5,3%. С 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют еще на 4%, а с 1 апреля - на 3,8%. В результате, к 2026 году средний размер пенсии вырастет до 25 690 рублей.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья с пенсией менее 18 тысяч рублей и проживающие в области больше 10 лет, получат доплату. Перерасчет будет с января 2023 года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Всего выплату получат около 70 тысяч человек. Это люди, достигшие возраста 65 лет, не имеющие работы и проживающие одни или с другим пенсионером.