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В Санкт-Петербурге стартовала парусная регата среди студентов

Роман Закурдаев
21:32 07.09.2023
В соревнования принимают участие почти полсотни команд из 18 российских ввузов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Финском заливе проходит финал Всероссийских соревнований по парусному спорту среди студентов. Участие в них принимают почти полсотни команд из 18 российских ввузов. Петербургский этап регаты, пожалуй, самый представительный и рейтинговый в гоночном сезоне.

Длина дистанции меняется в зависимости от скорости ветра. В среднем маршрут составляет около двух морских миль.

«Два раза огибают верхние знаки, два раза нижние, две петли делают и финишируют. Стартуют все одновременно. Кто раньше дойдет до финиша, тот выигрывает гонку», - говорит главный судья Всероссийской студенческой регаты Андрей Латинов.

Пожалуй, самый напряженный момент - это лавировка. Лодки резко меняют курс и огибают специальный плавучий знак. Плотность яхт на этом участке такая, что некоторые едва втискиваются в поворот.

После огибания раскрывают третий парус  и яхты мчаться к промежуточному финишу, чтобы показать лучшее время. Именно геннакерами и ловят попутный ветер. У кого получилось, мгновенно вырываются вперед.

«Уровень соперников очень высокий. Если брать даже Санкт-Петербург, то участвуют ребята, которые гораздо больше в спорте, чем наш экипаж. Это очень интересно, обходить таких ребят», - говорит участник команды Университета ИТМО Андрей Кузьмин.

Явных фаворитов и аутсайдеров нет. Капризный Финский залив может подкинуть сюрпризы, стоит только на минуту расслабиться.

После квалификации сильнейшие экипажи в эти выходные встретятся в финальных заездах.

Напомним, в конце июля состоялась детская регата в рамках «Дня встречи спортсменов ЦСК ВМФ». Она прошла в спортивном центре ЦСК ВМФ имени Адмирала флота Советского Союза Горшкова в Москве.

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