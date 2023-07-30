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Детская регата состоялась в рамках «Дня встречи спортсменов ЦСК ВМФ»

Ян Брацкий
22:36 30.07.2023
Участники мероприятия приняли активное участие в праздничных соревнованиях, в парусной регате и в параде яхт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Спортсмены-армейцы отметили День Военно-Морского Флота ежегодной встречей. Мероприятие состоялось в спортивном центре ЦСК ВМФ имени Адмирала флота Советского Союза Горшкова в Москве. Более 50 олимпийских чемпионов по водным видам спорта собрались, чтобы обсудить достижения, вспомнить историю армейского спорта и легендарного ЦСКА.

«Изюминка этого мероприятия в том, что у нас состоялась детская регата. Участники соревнований разных возрастов получили грамоты и медали из рук двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Собченко. Самое торжественное мероприятие - общение в узком кругу чемпионов по водным видам спорта. Обменяемся новостями и, конечно, вспомним тех людей, которых с нами нет. Это великие люди, которые прославили нашу страну», - рассказала замначальника ФАУ Минобороны России ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова.

Юные участники соревнований и те, кто наблюдал за виражами парусников с берега, остались в восторге. Многие теперь мечтаю связать свою жизнь с водными видами спорта.

«Мне было очень интересно. Особенно понравился набор аквалангиста и смотреть, как плавают лодки. Я следил за награждением старших мастеров спорта и олимпийских чемпионов и мне это тоже очень понравилось», - признался юный воспитанник ЦСКА Михаил Шпилко.

Подобные встречи проводятся ежегодно с целью популяризации водных видов спорта.

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