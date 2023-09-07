Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

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В четверг вечером во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Свидетельствуют об этом данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Звуки сирен, в том числе, звучат в украинской столице и в Киевской области. Людей призвали незамедлительно проследовать в укрытия.

Напомним, минувшей ночью сообщалось, что мощные взрывы прогремели в городе Сумы. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Также сирены звучали и в Одесской области.