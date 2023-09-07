ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранную валюты

Для банков продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

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Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Тем, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, можно снять остаток денег на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не больше $10 000 или эквивалентной суммы в евро, отметил Центробанк. Сделать это можно при условии, что держатели ранее не реализовывали эту возможность. Остальное можно снять только в рублях.

Средства, которые размещены после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи. Для банков продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Юрлицам-нерезидентам наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 года не выдают.

Ранее Банк России начал тестирование реальных операций с цифровым рублем.