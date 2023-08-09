Первые россияне смогут протестировать цифровой рубль с 15 августа

Сначала запустят открытие кошельков, переводы между пользователями, а также оплату товаров и услуг.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Банк России с 15 августа начнет тестирование реальных операций с цифровых рублем, сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, сначала запустят открытие кошельков, переводы между пользователями, а также оплату товаров и услуг.

Первыми доступ к цифровой платформе получат 600 человек. Расплатиться с помощью цифровых рублей участники пилота смогут в 30 торговых точках, которые откроются в 11 российских городах. С ними будут работать 13 банков. Изначально предполагалось, что в тестировании будут участвовать 15 кредитных организаций, но в итоговом списке не оказалось Сбера и банка «Тинькофф», уточняют «Ведомости».

Скоробогатова заявила, что у ЦБ «стоит очередь» желающих участвовать в пилоте. Среди участников есть сотрудники ЦБ и клиенты банков. Присоединиться к проекту во вторую очередь изъявили желание 19 банков, уточнила она.

Президент России Владимир Путин подписал закон о формировании правовых основ для внедрения цифрового рубля 24 июля. Документ запрещает кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на их остаток.