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Повсеместная мобилизация: украинцев ловят с повестками на улицах и в магазинах

Виктория Косогляденко
Елена Сивонен
17:39 07.09.2023
На Украине призыв с каждым днем все больше похож на бандитские разборки, сопровождающиеся угрозами и унижениями. От мобилизации люди бегут врассыпную и по стране, и за ее пределы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press
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Мужчин призывного возраста на Украине в прямом смысле слова отлавливают прямо на улицах, в магазинах, на отдыхе, а теперь еще врываются в дома. Военкомов не останавливает ни белый билет, ни справка, хотя кому она там нужна, вопрос спорный. Чтобы восполнить нехватку в рядах ВСУ, Верховная рада переписывает законы не в пользу призывников. Уже отменили отсрочку для студентов.

Под видом сотрудников агрохолдинга мужчины призывного возраста уезжали из страны на неопределенный срок. Стоимость такого прикрытия внушительная, и чем изощреннее метод, тем дороже. Но, как правило, никто не торгуется. Белый билет, к слову, мог обойтись уклонисту примерно в 11 тысяч долларов. В Киеве накануне накрыли медкомиссию, где выдавались такие справки. Без права выхода под залог арестованы три чиновника.

Скоро ряды ВСУ пополнят инвалиды, носители ВИЧ, люди с клинически вылеченным туберкулезом, больные гепатитом, а также психически больные. Сами украинцы высказались резко против: поступают сотни обращений в социальных сетях от граждан с требованиями остановить беспредел.

На Западе все громче звучат голоса тех, кто констатирует: контрнаступление провалено, мобилизация ожидаемых результатов не принесла. Так, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер разродился огромной аналитической статьей о том, что Украина заведомо была обречена на провал.

Провальные попытки киевского режима захватить отбитые у них территории и растущие потери точно не добавляют украинцам желания служить в рядах ВСУ.

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