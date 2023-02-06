Мобилизация на Украине стала очередной коррупционной схемой киевских элит

Дети, матери мобилизованных украинцев раскрыли схему - как Киев отказывается признавать массовую гибель своих военнослужащих и записывает их в пропавшие без вести. Так можно не платить семьям погибших и заодно списывать западную помощь.

© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мобилизация на Украине все больше и больше напоминает театр абсурда. Там уже давно перестали делить призывников на здоровых и больных. Повестки со штампом «годен» вручают вообще всем, даже слепым.

Социальные сети переполнены кадрами с улиц городов Украины, на которых сотрудники военкоматов или, как их здесь называют - «ловцы живого товара» - гоняются за потенциальными солдатами ВСУ. Последние, правда, не спешат вставать под ружье, а при виде патрулей просто убегают.

Охота на призывников идет не только на улицах. В группы риска попали фитнес-клубы, общественный транспорт и магазины. В Тернополе повестки раздали прихожанам в церкви. Еще одна группа представителей военкомата вскрывает помещение, предположительно склада, где якобы могут находиться мужчины призывного возраста. Но первое место по креативности получает киевский военкомат - там просто заказали доставку еды на дом и вручили курьеру повестку.

Уклонистов запугивают. На неделе в Сумской области вынесли первый приговор за попытку проигнорировать повестку, обвиняемому дали три года лишения свободы. На этом фоне, что вполне объяснимо, сильно возросло недовольство среди мужского населения Украины. Все чаще стали появляться гневные видеообращения к Зеленскому и верхушке ВСУ.

«Хочу обратиться к военкомату Украины. Я, как гражданин, Украины спрашиваю вас - в этом много достоинства, вылавливать своих граждан как скот в закрытом вольере, потому что и границы еще закрыли в стране, как в сарае на убой? Мы же свободный народ, мужики, очнитесь. Вы кого прессуете, вы кому присягу давали?», - говорится в одном из обращений.

Группа неизвестных опубликовала в интернете инструкцию - как избежать мобилизации. Авторы рекомендуют опасаться автомобилей скорой помощи и такси, в них могут скрываться сотрудники военкоматов, а также не выходить на улицу без крайней нужды. Но если все же необходимо покинуть квартиру, тогда нужно использовать маскировку - например сесть в инвалидное кресло.

Чтобы хоть как-то снизить накал напряжения среди населения власти Киевской области решили показать, что они вместе с народом. На заседание исполкома горсовета Броваров пришел военком, раздал повестки присутствующим депутатам и мэру города Игорю Сапожко. Эффект получился обратным. Публика не оценила смех за кадром, и чиновникам не поверила.

Но самую большую волну недовольства вызвало интервью депутата Верховной рады Украины – Романа Стефанчука. На вопрос телеведущей - сколько детей народных избранников и политического руководства страны сейчас служат на передовой - он ответил: ни об одном таком случае не знает

«Что касается детей, мне об этом неизвестно. Может быть в том числе и потому, что у нас очень молодой состав Верховной рады, у кого-то просто еще нет детей, а у кого-то они еще очень маленькие. Что касается старшего поколения, мне тоже такие случаи неизвестны», - сказал Стефанчук.

Вот что точно известно - сыновья бывшего президента Петра Порошенко, оба призывного возраста, сейчас проживают в Лондоне. Сыновья Алексея Данилова - секретаря Совета Национальной безопасности Украины - были эвакуированы в США за несколько дней до начала СВО. Сын мэра Киева Виталия Кличко, Егор 2001 года рождения, живет в Германии. Список можно продолжать бесконечно.

Пока элита и их дети греются в теплых странах, украинские солдаты массово сдаются в плен. Это для них естественный путь избежать гибели и попасть на одно из кладбищ боевиков. Такие сейчас есть почти во всех областях. Количество захоронений растет с каждым днем.

Но даже оказаться на кладбище могут далеко не все националисты. На неделе испанский портал Alerta Digital опубликовал документальный фильм «Мертвые Души», созданный украинскими журналистами, не побоявшимися выступить с критикой Киева. Авторы рассказывают об отработанной схеме, с помощью которой командиры ВСУ отмывают деньги. Призывников сознательно отправляют на убой, затем объявляют пропавшим без вести, а их зарплату присваивают. Нам удалось связаться с автором материала - украинской журналисткой Ксенией Сычевой - в эксклюзивном интервью она рассказала о военных преступлениях и коррупции.

«Зарплата военного приходит сначала в распоряжение комбата. После этого человек уходит, он "пропадает без вести". Якобы он числится три месяца - он как бы на задании. И за эти три месяца деньги приходят комбату, он их просто снимает с карточки и забирает себе», - рассказала Ксения Сычева.

Так, без вести, пропала почти вся 56 отдельная мотопехотная бригада украинских боевиков. Бойцов специально вывезли в поле, где не было никаких укрытий, фактически оставили их там в качестве живых мишеней для российской артиллерии. Герой фильма «Мертвые души» - Александр - один из немногих выживших, чудом вернулся домой. Демобилизовался по ранению. Говорит, ему еще повезло.

«Мы туда попадаем и даже имен друг друга не знаем, не то что фамилий. Нас просто собрали и туда бросили. Был у нас вообще такой… командир роты, который даже не знает фамилию людей, кто прибыл к нему! Списков нет…», - Александр Боглай.

Тамара Бухайва потеряла сына - он тоже «пропал без вести». Получил ранение и его бросили на поле боя свои же сослуживцы.

Это обычная практика, рассказывает еще один герой фильма - киевский волонтер и правозащитник Алексей Оскер. Командование ВСУ использует стрелковые роты как пушечное мясо. Раненых оставляют умирать на поле боя, а всех погибших записывают в пропавшие без вести, чтобы не выплачивать родственникам положенные компенсации по 15 миллионов гривен. Кроме того, таким образом списывают западную технику и экипировку, которая до передовой доезжает только по бумагам и, якобы, пропадает вместе с солдатами, а на самом деле, даже не попадает на Украину.

«На границе на Украине остановили фуру. По документам пограничники смотрят - заезжает военная амуниция. Министерство обороны везет на Украину военную амуницию на сумму 340 тысяч долларов. Подпись, возможно, министра обороны лично или директора финансового департамента Министерства обороны. Начали проверять фуру. И выяснили, что в фуре военной амуниции на 10 тысяч долларов... 300 тысяч долларов просто списаны по документам, что якобы на эту сумму зашла купленная Министерством обороны амуниция на 340 тысяч», - рассказал Алексей.

Премьера такого фильма, конечно же, не могла остаться незамеченной украинскими спецслужбами. Уже на следующий день Алексей Оскер попал под пристальное внимание СБУ и был арестован. Что будет с ним дальше, как признается сам Алексей, он прекрасно знает.

«Побои, суд, арест и потом будет мое убийство в стенах киевского СИЗО. Я официально уведомляю вас об этом. Сколько еще нужно убить патриотов, чтобы Украина изменилась? Решайте сами. Правильно ли я сделал? Правильно ли поступал, что за мою правду меня сажают в СИЗО?», - говорит Алексей.

В западном медиапространстве выход фильма старательно замалчивают. Но украинские журналисты и правозащитники не намерены останавливаться, и хотят рассказать миру, какую цену платят жители Незалежной за обогащение киевских политиков и за продвижение интересов Запада.