Путешественник Ковалевский: после атаки акул судно тонуло как «Титаник»

Филиппинские матросы со спасательного судна встретили двоих русских как своих. В Австралии путешественников рвут на части журналисты, а сами они ищут возможность продолжить экспедицию.

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Российский путешественник Евгений Ковалевский рассказал «Звезде», как проходила спасательная операция после нападения акул на судно экспедиции, что грозило ее участникам и как они собираются продолжить свою миссию.

Акулы и раньше прокусывали борта надувных катамаранов, на которых путешествовал Евгений. Это случалось и в Атлантике, и в Тихом океане, как в этот раз. Но сначала были только догадки о том, кто дырявит баллоны судна. Постепенно под подозрение попали бразильские светящиеся акулы, которых называют еще кукки-каттерами.

Перед экспедицией «По пути русских кругосветных мореплавателей» Евгений даже изучил специальную литературу, в которой описано, как атакуют акулы. Это случается ночью, перед рассветом, они поднимаются с глубины двух-трех тысяч метров. Зубы у них как пила, акулы вцепляются в жертву, делают поворот хвостом и оставляют на жертве порезы в виде длинного полумесяца. В районе Фиджи путешественники изучили дно катамарана и обнаружили, что там штук 30 таких прокусов. А некоторые особи умудряются прыгать выше ватерлинии и прокусывать насквозь - там тоньше.

«При приближении к Австралии в районе рифов мы прочитали, что там очень много, сотни этих акул. Мы когда со Станиславом (Станислав Березкин - второй частник экспедиции. - Прим. ред.) пошли, он сразу предупредил: "Женя, самое опасное, что нам тут встретится, это не волны и не встречные ветра, а вот именно акулы"», - рассказал путешественник.

Первая атака случилась 4 сентября - тогда путешественники потеряли один баллон и один руль из двух. Скорость катамарана упала с 5 до 3 узлов. Развязка произошла 6 сентября в 2 часа ночи. Когда управление ухудшилось еще больше, оказалось, что корма уже в виде мешка и воздух продолжает утекать.

«Дыру залатать мы ночью не в состоянии. До утра дотянуть был шанс уже невелик, потому что прямо на глазах мы начали погружаться. Спасслужбы быстро нашли панамский сухогруз. В 2.15 мы объявили Mayday (сигнал бедствия. - Прим. ред.) и где-то в 2.45 увидели огни большого корабля», - рассказал Евгений.

Дальше 1,5 часа шла спасательная операция. Когда борт приблизился, полчаса филиппинские матросы бросали россиянам веревки, пока попали. Потом подтягивали катамаран. Лодку спасти не удалось. Часть оборудования путешественники забрали, часть потеряли.

«Еще часа два или три (катамаран продержался бы. - Прим. ред.), если бы на рассвете только сухогруз пришел, то “Титаник” затапливался с носа и кормой всплыл, и, наверное, мы так же бы затонули, только кормой. Ну мы бы пристегнулись страховочными леерами, мы уже были в спасжилетах - ну мы бы плавали вокруг и ждали помощи. Нападения акул мы не боимся. Я уверен после многих лет в океане, что на человека они не нападают. Дождались бы мы помощи обязательно, мы были уверены», - говорит Евгений.

Австралийская спасательная служба сработала безупречно, считает Ковалевский. Филиппинские матросы встретили двоих русских как своих. В Австралии путешественников рвут на части журналисты, а сами они ищут возможность продолжить экспедицию.

Ковалевский и Березкин уже не выполнят главную миссию - пройти маршрут на надувном судне, рекорда для Книги Гиннесса не будет. Но у них еще были исследовательские задачи и просветительские. Кроме того, 1 июля 2021 года сибирские путешественники отправились по маршруту первых русских кругосветных экспедиций XIX века именно в напоминание об их походах.

За время экспедиции чуть ли не главной миссией стало формирование уважения к России и к русским, говорит Ковалевский. Эту миссию путешественникам удается выполнять успешно.