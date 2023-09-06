Акулы атаковали катамаран с россиянами в Тихом океане

Стая прокусила правый баллон катамарана, после чего он начал уходить под воду.

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Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами, сообщается в Telegram-канале путешественников. Как утверждается, экипажу удалось спастись после атаки.

ЧП произошло в Тихом океане в 835 километрах к юго-востоку от австралийского города Кэрнс.

В экспедиции утверждают, что первая атака произошла 4 сентября. Акулы куки-каттеры повредили один из баллонов катамарана, он оказался полностью под водой. Тогда экипажу удалось продержаться около суток в аварийном состоянии и пройти примерно 160 километров.

Но уже 5 сентября акулы вернулись. Стая прокусила правый баллон катамарана, шансов спасти судно не осталось. Катамаран начал тонуть, пришлось подать сигнал SOS.

После того, как удалось обратиться к австралийским спасателям, через 45 минут к оказавшимся в бедственном положении путешественникам подошел сухогруз, который шел в Шанхай. В настоящий момент россияне направляются на спасательном корабле в Брисбен.

Ранее после атаки акулы на пляже в Нью-Йорке 50-летняя женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.