В стране и мире В Волгоградской области перехватили украинский БПЛА Сергей Лебедев Пострадавших и повреждений объектов нет. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Сегодня в Волгоградской области военные нейтрализовали беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в региональной администрации. «Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - отметил губернатор Андрей Бочаров. Напомним, сегодня утром средства противовоздушной обороны сбили два дрона над Ростовом-на-Дону. Один из них упал в центре города. Местные власти даже ввели режим ЧС в районе падения БПЛА. Экспертное мнение и аналитика