В Волгоградской области перехватили украинский БПЛА
Пострадавших и повреждений объектов нет.
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Сегодня в Волгоградской области военные нейтрализовали беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в региональной администрации.
«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - отметил губернатор Андрей Бочаров.
Напомним, сегодня утром средства противовоздушной обороны сбили два дрона над Ростовом-на-Дону. Один из них упал в центре города.
Местные власти даже ввели режим ЧС в районе падения БПЛА.