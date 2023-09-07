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Коломойскому предъявили обвинения в завладении миллиардами «Приватбанка»

Андрей Аркадьев
16:37 07.09.2023
Сейчас бизнесмен находится в СИЗО по делу о незаконном выводе 13,5 миллиона долларов, которое расследует Служба безопасности Украины.
Коломойскому предъявили обвинения в завладении миллиардами «Приватбанка»
© Фото: РИА Новости
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Украинскому олигарху и политическому деятелю Игорю Коломойскому предъявили обвинения в завладении 9,2 миллиарда гривен (249 миллионов долларов по текущему курсу) «Приватбанка», собственником которого он раньше был. Об этом сообщается в Тelegram-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В пресс-релизе НАБУ сказано, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициарный владелец «Приватбанка» разработал план завладения средствами кредитной организации для дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Между тем бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в Тelegram-канале сообщил, что Коломойского хотят лишить прав на телеканал «1+1».

Ранее сообщалось, что украинский миллиардер и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский был отправлен судом под арест. Дело против него квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Политолог Александр Андрианов в беседе со «Звездой» заявил, что причина ареста Коломойского состоит в том, что Запад больше не хочет инвестировать в Украину после провала контрнаступления украинской стороны. Также эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в США демонстрирует своему американскому коллеге Джо Байдену, что борется с коррупцией и вычищает из своих рядов недобросовестных граждан.

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