Политолог Андрианов связал арест Коломойского с визитом Зеленского в США

Президент Украины пытается всячески показать Байдену, что он борется с коррупцией, сказал эксперт.

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Есть две причины ареста Игоря Коломойского, сказал «Звезде» политолог Александр Андрианов. Первая, по его мнению, состоит в том, что западные страны больше не хотят инвестировать деньги в Украину, увидев провальное контрнаступление Киева.

«Они поняли, что деньги расходуются зря. Вот и приходится президенту Украины Владимиру Зеленскому раскулачивать своих. Коломойский для него именно свой человек, потому что он спонсировал предвыборную кампанию, а также националистические отряды. То есть шаг Зеленского - это предательство, но на что только ни пойдешь ради денег», - сказал Андрианов.

Вторая причина, по словам политолога, скрыта в грядущем визите Зеленского в США, который планируется на середину сентября. Президент Украины пытается всячески умаслить США, показать Байдену, что он борется с коррупцией и вычищает из своих рядов всяких недобросовестных граждан. Но, разумеется, это только пыль в глаза.

Для США это важно, потому что Коломойский находится у них в разработке, на него там заведено уголовное дело за отмывание денежных средств.

«Коломойский проходит по уголовному делу на Украине как гражданин Кипра и Израиля. Давно ходили слухи, что Зеленский лишил его гражданства. Для чего это было сделано? Чтобы его было проще экстрадировать в США и порадовать своего западного партнера», - заключил эксперт.

Ранее суд Киева отправил Игоря Коломойского под стражу на два месяца.