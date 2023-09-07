У тренера попавших в аварию велосипедисток не было разрешения на тренировку

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У тренера группы велосипедисток, попавшей в ДТП, не было разрешения от руководства детской спортивной школы проводить тренировочный процесс на трассе. Об этом в беседе со «Звездой» заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Он отметил, что формально на автодороге можно было ездить, но нужно руководствоваться логикой.

«Куда ты выезжаешь с молодыми девчонками на трассу, где разница скоростей движения и твоей группы в четыре раза? Если у тебя организованная группа, тем более детская, ты обязан не только соблюдать ПДД, но еще и принимать решения исходя из логики», - отметил Екимов.

Он добавил, что машины ГИБДД не должны были сопровождать тренировочный процесс.

«Есть федеральный закон, расписывающий требования проведения тренировочных мероприятий на трассах: группа компактная, возраст не моложе 14 лет, максимально к обочине, машина сопровождения с желтым проблесковым маячком», - добавил Екимов.

Напомним, сегодня на трассе в Ленинградской области произошла авария с участием группы велосипедистов и КамАЗа. В результате ДТП два ребенка погибли и еще десять человек пострадали. В группе было 11 школьников и их тренер, который тоже получил травмы.