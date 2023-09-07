Мотоциклист сбил маму с ребенком на «зебре» на юге Москвы
Пострадавшие находятся в больнице.
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press
Мотоциклист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. Пострадавшие находятся в больнице.
По данным полицейских, женщина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. ДТП произошло на Кировоградской улице.
На месте наезда работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины случившегося.
Ранее в Москве водитель каршеринга в состоянии опьянения сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Ранее он был лишен водительских прав. Позже его задержали. Водителю грозит лишение свободы до семи лет.