В стране и мире Мотоциклист сбил маму с ребенком на «зебре» на юге Москвы Владимир Рубанов Пострадавшие находятся в больнице. © Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press Читайте нас на: Мотоциклист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе на юге Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. Пострадавшие находятся в больнице. По данным полицейских, женщина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. ДТП произошло на Кировоградской улице. На месте наезда работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины случившегося. Ранее в Москве водитель каршеринга в состоянии опьянения сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Ранее он был лишен водительских прав. Позже его задержали. Водителю грозит лишение свободы до семи лет. Экспертное мнение и аналитика