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Боец Каспер прикрылся напашником и спас товарищей от атаки дрона ВСУ

Михаил Аброськин
14:22 07.09.2023
Российский боец с позывным Дантес отметил, что после ранений его боевой товарищ Каспер был похож на дуршлаг.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Поселок Работино в Запорожской области сегодня у многих на слуху. Противник применяет практически все доступные средства, чтобы прорвать российскую оборону.

«Враг прет постоянно, волнами. Ведет себя очень активно. Но ребята держатся, ребята молодцы, никто не сдает назад. Командование нас держит - помогает резервами», - говорит командир подразделения мотострелков ВС РФ с позывным Матрос.

Боец с позывным Беверли вспоминает один из последних боев.

«Началась артподготовка. Пошли дымы, противник пошел по лесополосе. Начали отбиваться. Отбили первую волну, за ней пошла вторая. Уже вышли танки - работали "Леопарды". Лично видели скопление», - вспоминает Беверли.

Павел Янков - мотострелок с позывным Каспер. На передовых позициях вместе с товарищами он сдерживает наступление украинских боевиков.

«В окопе оказалась нора, нами приведенная в порядок, потому что постоянные осыпания от прилетов. Мы услышали звук камикадзе. Начали все забегать в эту нору. Каспер оказался последним», - объясняет военнослужащий ВС РФ с позывным Джек.

То, что произошло дальше, сослуживцы описывали по-разному, но сходились в главном: Каспер спас их всех.

«У меня был напашник на бронежилете. С ним неудобно было находиться, было тесновато. Я его отстегнул. Он лежал у меня рядышком», - рассказывает Каспер.

Еще через несколько мгновений в небе Павел заметил дрон-камикадзе, который несся прямо на него.

«Чуть вытянул руки, взял напашник. Не успел ничего подумать, набраться мужества. Все сработало на автомате, прям машинально - взял и сделал», - вспоминает Каспер.

Дрон-камикадзе ударил прямо в бронепластину, которую держал перед собой Павел. Она спасла ему жизнь. А своим телом он фактически закрыл товарищей от осколков.

«Смешно было бы сказать, но был похож на дуршлаг. У него было около 50 мелких осколочных ранений», - говорит командир мотострелкового подразделения ВС РФ с позывным Дантес.

Боец с позывным Джек рассказывает, что Каспер истекал кровью после удара дрона, однако даже в таком состоянии интересовался, все ли в порядке у сослуживцев.

«Смотрю, ребята все живы. С ранениями абсолютно все. Но все живы. Я осмотрел ноги - они перебиты были, руки перебитые. Вроде сам цел - надо выползать», - говорит Каспер.

В первые минуты после сильной контузии, с пробитыми барабанными перепонками, имея множественные ранения, в том числе на шее и лице, он попытался оказать помощь товарищам, не себе. Полевые медики оказали ему доврачебную помощь. Дальше предстояла эвакуация.

«С небольшой помощью он на пункт эвакуации фактически вышел сам. Это тоже мужество, имея такие ранения», - констатирует Дантес.

Сейчас Павел находится в госпитале на реабилитации. Его состояние стабильное. Уже встал на ноги и идет на поправку. По телефону связывается с сослуживцами, дает советы молодым бойцам. Врачи настроены позитивно. Возможно, совсем скоро герой вернется на фронт. А пока подразделения полка продолжают отстаивать передовые рубежи на Работинском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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