Неприятель за сутки потерял на Запорожском направлении до 110 боевиков.

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Минобороны России сообщило об отражении 14 украинских атак на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», - говорится в сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, суточные потери украинской стороны на Запорожском направлении составили до 110 человек. Помимо живой силы, на данном направлении противник лишился двух танков, четырех БМП, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, САУ М109 Paladin, буксируемой гаубицы М777, советской САУ «Гвоздика», британской буксируемой самодвижущейся гаубицы FH-70, советских буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

Кроме того, в районе Любимовки противник недосчитался пусковой установки ЗРК С-300, а на острове Переяславский на Херсонском направлении российские военные уничтожили три украинские разведгруппы.

Ранее Минобороны показало видео с рассказом сдавшегося украинца, который признался, что российская артиллерия вызывает страх. Он также отметил достойное отношение к пленным со стороны ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.