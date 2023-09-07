Iltalehti: ВВС США начнут использовать финский аэропорт в 760 км от Петербурга
Об этом рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте.
© Фото: Peter Endig, ZB, Global Look Press
Газета Iltalehti сообщает, что США начнут использовать в военных целях аэродром в Финляндии, который находится в 760 километрах от Петербурга.
«Президент республики Саули Ниинисте подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США», - пишет газета.
Уточняется, что речь идет об аэродроме Рованиеми, который находится в Лапландии.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заметил, что вопрос о выгодах для Финляндии и Швеции от противостояния с РФ остается открытым.
Также сообщалось, что Зеленский попросил у Финляндии истребители F/A-18.