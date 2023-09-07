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Iltalehti: ВВС США начнут использовать финский аэропорт в 760 км от Петербурга

Тимур Шерзад
14:25 07.09.2023
Об этом рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте.
Iltalehti: ВВС США начнут использовать финский аэропорт в 760 км от Петербурга
© Фото: Peter Endig, ZB, Global Look Press
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Газета Iltalehti сообщает, что США начнут использовать в военных целях аэродром в Финляндии, который находится в 760 километрах от Петербурга. 

«Президент республики Саули Ниинисте подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США», - пишет газета. 

Уточняется, что речь идет об аэродроме Рованиеми, который находится в Лапландии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заметил, что вопрос о выгодах для Финляндии и Швеции от противостояния с РФ остается открытым.

Также сообщалось, что Зеленский попросил у Финляндии истребители F/A-18. 

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