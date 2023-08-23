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Зеленский попросил у Финляндии истребители F-18

Елизавета Кондрикова
15:47 23.08.2023
Он добавил, что приоритетными все равно остаются истребители F-16.
Зеленский попросил у Финляндии истребители F-18
© Фото: Tech. Sgt. Robert Harnden, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Финляндии Петтери Орпо передать Киеву самолеты-истребители F-18 (Hornet), которые Хельсинки собираются вывести из эксплуатации. Об этом украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции с Орпо, который сейчас находится в Киеве.

«Мы готовы учиться на всем, что плавает или летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы с удовольствием», - сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев «берет все, что дают», но при этом приоритетными для страны являются истребители F-16 из-за их численности, так как они смогут обеспечить потребности Военно-воздушных сил Украины.

Напомним, в воскресенье, 20 августа, также стало известно о готовности Дании передать Киеву 19 истребителей F-16. Накануне началось обучение полетам на истребителях. На датской военной базе восемь пилотов обучат управлять F-16, еще 65 украинских военнослужащих будут обучены обслуживанию подобных боевых самолетов.

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