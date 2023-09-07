В стране и мире Двигатель вылетел из авто в момент ДТП с группой школьниц в Ленобласти Павел Кутаренко Анна Назайкина Всем участницам роковой тренировки было 14-15 лет. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Последствия страшного ДТП на трассе в Ленобласти сняли на видео, на месте работает корреспондент «Звезды». От легковушки, сопровождавшей школьниц, осталась только груда металла. В момент ДТП от мощного удара двигатель авто вылетел на проезжую часть. К настоящему моменту пострадавших уже отправили в больницу, на дороге остаются тела двух погибших девушек. Напомним, ранее стало известно, что фура протаранила группу велосипедисток из спортивной школы. Всем участницам тренировки было 14-15 лет. В МВД сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей»). По их данным, водитель фуры сначала врезался в машину сопровождения спортсменок, а уже она отскочила в девушек. К настоящему моменту виновник ДТП задержан, сейчас его допрашивают. Экспертное мнение и аналитика