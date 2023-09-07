Двигатель вылетел из авто в момент ДТП с группой школьниц в Ленобласти
Последствия страшного ДТП на трассе в Ленобласти сняли на видео, на месте работает корреспондент «Звезды».
От легковушки, сопровождавшей школьниц, осталась только груда металла. В момент ДТП от мощного удара двигатель авто вылетел на проезжую часть.
К настоящему моменту пострадавших уже отправили в больницу, на дороге остаются тела двух погибших девушек.
Напомним, ранее стало известно, что фура протаранила группу велосипедисток из спортивной школы. Всем участницам тренировки было 14-15 лет.
В МВД сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей»). По их данным, водитель фуры сначала врезался в машину сопровождения спортсменок, а уже она отскочила в девушек. К настоящему моменту виновник ДТП задержан, сейчас его допрашивают.