В стране и мире Два ребенка погибли при страшном ДТП с велосипедистами в Ленобласти Анна Назайкина Еще шесть школьников и их тренер пострадали. © Фото: prok_lenobl, Telegram Читайте нас на: В результате страшной аварии на трассе в Ленобласти погибли два ребенка, сообщают местные власти. Как уточняется, был ранен один взрослый, еще шесть детей пострадали. «Из восьми пострадавших детей - двое погибших», - говорится в сообщении областной администрации. На место трагедии направляются два вертолета, сейчас на трассе работают медики скорой. Ранее в МВД сообщили, что на автодороге «Скандинавия» водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и снес группу школьников-велосипедистов. Теперь прокуратура Ленобласти проверит детскую спортивную школу, которая организовала маршрут велосипедистов. Экспертное мнение и аналитика