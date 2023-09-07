Два ребенка погибли при страшном ДТП с велосипедистами в Ленобласти
Еще шесть школьников и их тренер пострадали.
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В результате страшной аварии на трассе в Ленобласти погибли два ребенка, сообщают местные власти.
Как уточняется, был ранен один взрослый, еще шесть детей пострадали.
«Из восьми пострадавших детей - двое погибших», - говорится в сообщении областной администрации.
На место трагедии направляются два вертолета, сейчас на трассе работают медики скорой.
Ранее в МВД сообщили, что на автодороге «Скандинавия» водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и снес группу школьников-велосипедистов.
Теперь прокуратура Ленобласти проверит детскую спортивную школу, которая организовала маршрут велосипедистов.