Пленный: своя же артиллерия убивала солдат ВСУ при попытке сдаться в плен

Кроме того, командиры и «нацики» под угрозами расправы заставляют под стволами автоматов лезть в лодки и отправляют на острова у стороны, где российские позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие украинец Сергей Романушко рассказал, что подготовка в ВСУ сводилась к основам обращения с автоматом. Никаких занятий по тактике, не говоря про штурмовые действия, не было. На передовой заставляли на лодках форсировать Днепр, несмотря на то что украинских военнослужащих не обучали этому. Соответствующее видео распространило Минобороны России.

«Нашей основной задачей стояло наблюдение за Днепром и воздухом. Под угрозой командиров и нескольких "нациков" пытаемся форсировать Днепр. Нам угрожают расстрелом или отправкой под Бахмут», - признался пленный.

По словам Сергея, украинцев заставляют лезть в лодки и отправляют на острова у стороны, где находятся позиции ВС РФ. По сути, это дорога в один конец. Сергей добавил, что у бойцов ВСУ выбор невелик - либо сложить оружие, либо умереть. Однако неоднократно украинская артиллерия уничтожала собственных солдат за то, что они пытались сдаться в плен русским, чтобы не погибнуть. Также Сергей констатировал большие потери в ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением украинской бронетехники. Расчету противотанкового управляемого ракетного комплекса Вооруженных сил России удалось точным попаданием уничтожить танк врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.