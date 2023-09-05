Армия Армия Армия

Пленный: своя же артиллерия убивала солдат ВСУ при попытке сдаться в плен

10:50 05.09.2023
Кроме того, командиры и «нацики» под угрозами расправы заставляют под стволами автоматов лезть в лодки и отправляют на острова у стороны, где российские позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сложивший оружие украинец Сергей Романушко рассказал, что подготовка в ВСУ сводилась к основам обращения с автоматом. Никаких занятий по тактике, не говоря про штурмовые действия, не было. На передовой заставляли на лодках форсировать Днепр, несмотря на то что украинских военнослужащих не обучали этому. Соответствующее видео распространило Минобороны России.

«Нашей основной задачей стояло наблюдение за Днепром и воздухом. Под угрозой командиров и нескольких "нациков" пытаемся форсировать Днепр. Нам угрожают расстрелом или отправкой под Бахмут», - признался пленный.

По словам Сергея, украинцев заставляют лезть в лодки и отправляют на острова у стороны, где находятся позиции ВС РФ. По сути, это дорога в один конец. Сергей добавил, что у бойцов ВСУ выбор невелик - либо сложить оружие, либо умереть. Однако неоднократно украинская артиллерия уничтожала собственных солдат за то, что они пытались сдаться в плен русским, чтобы не погибнуть. Также Сергей констатировал большие потери в ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением украинской бронетехники. Расчету противотанкового управляемого ракетного комплекса Вооруженных сил России удалось точным попаданием уничтожить танк врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:40 В стране и мире
Аэропорты Москвы и «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме
05:43 Армия
Минобороны России: над Тверской областью сбит украинский БПЛА
05:32 Армия
Видео
Корабли и авиация Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море
04:33 В стране и мире
Канцлер Австрии Нехаммер заявил о невозможности отказа от российского газа
03:12 В стране и мире
Figaro: желание Зеленского продолжать конфликт до победного конца раздражает США
Популярное
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.