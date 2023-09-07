Армия Украинский пленный признался, что российская артиллерия вызывает страх Иван Бас рассказал о достойном отношении к украинцам со стороны бойцов ВС РФ в плену. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Пленный украинец Иван Бас рассказал, что на передовой страшно, много потерь и постоянно работает артиллерия. «Страшно, артиллерия, сразу накрыло полностью. Крыло долго, в 4 утра артиллерия начала работать, так где-то до 6 часов. К вечеру бой закончился. С правого фланга ребята поубегали, по одному поубегали», - сказал он. В ходе этого боя украинцы сдались. Он отметил достойное отношение со стороны российских военнослужащих. «Нормально, не били, дали закурить», - добавил Иван. По словам пленного, лучший выход для украинцев - сдаться, чтобы сохранить свою жизнь. Другой пленный предположил, что Украину разделят между разными странами, а от нынешнего украинского государства останется, пожалуй, лишь Киев. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика