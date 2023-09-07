Украинский пленный признался, что российская артиллерия вызывает страх
Пленный украинец Иван Бас рассказал, что на передовой страшно, много потерь и постоянно работает артиллерия.
«Страшно, артиллерия, сразу накрыло полностью. Крыло долго, в 4 утра артиллерия начала работать, так где-то до 6 часов. К вечеру бой закончился. С правого фланга ребята поубегали, по одному поубегали», - сказал он.
В ходе этого боя украинцы сдались. Он отметил достойное отношение со стороны российских военнослужащих.
«Нормально, не били, дали закурить», - добавил Иван.
По словам пленного, лучший выход для украинцев - сдаться, чтобы сохранить свою жизнь.
Другой пленный предположил, что Украину разделят между разными странами, а от нынешнего украинского государства останется, пожалуй, лишь Киев.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.