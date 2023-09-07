Песков назвал незаконной идею Блинкена конфисковать имущество России

Он добавил, что попытки юридически обосновать это «беззаконие» могут привести к дальнейшим судебным разбирательствам.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею госсекретаря США Энтони Блинкена о конфискации российского имущества, назвав ее «незаконной». Об этом он заявил во время конференц-колла.

«Все случаи, связанные с блокировками, арестом и с другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации, за границей, мы считаем незаконными актами», - сказал Песков.

По его словам, попытки найти законный путь для осуществления планов по конфискации представляют собой «юридический нонсенс» и могут стать причиной судебных разбирательств.

Пресс-секретарь добавил, что российская сторона уже ведет судебные дела относительно удерживаемых денежных средств и других активов, которые Запад планирует направить на поддержку украинских ветеранов. Некоторые случаи незаконных обысков были успешно обжалованы.

Напомним, вчера госсекретарь прибыл в Киев с визитом, во время которого рассказал о намерении Соединенных Штатов передать Украине дополнительный транш в размере 1 млрд долларов. Из них 665 миллионов планируется направить на военную помощь - вооружения и боеприпасы.