Путин повысил до генерал-полковника командующего группировкой «Центр» Мордвичева
Также звание генерал-полковника было присвоено Геннадию Анашкину, а Александр Шестаков стал генерал-лейтенантом.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин повысил до генерал-полковника Андрея Мордвичева, командующего группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации.
С текстом соответствующего президентского указа можно ознакомиться на портале правовой информации.
Также новые звания были присвоены Геннадию Анашкину и Александру Шестакову. Анашкин стал генерал-полковником, а Шестаков - генерал-лейтенантом.
Ранее публиковались кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. Целью для летчиков стали опорные пункты врага.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.