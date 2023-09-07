В стране и мире Путин повысил до генерал-полковника командующего группировкой «Центр» Мордвичева Также звание генерал-полковника было присвоено Геннадию Анашкину, а Александр Шестаков стал генерал-лейтенантом. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин повысил до генерал-полковника Андрея Мордвичева, командующего группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации. С текстом соответствующего президентского указа можно ознакомиться на портале правовой информации. Также новые звания были присвоены Геннадию Анашкину и Александру Шестакову. Анашкин стал генерал-полковником, а Шестаков - генерал-лейтенантом. Ранее публиковались кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. Целью для летчиков стали опорные пункты врага. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика